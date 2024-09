Leivi: ritorna il “pranzo elfico” al “C’era una volta”

Ritorna, domenica 29 settembre, il “pranzo elfico” all’Azienda agricola “C’era una volta” di Leivi (Traversa di Via XXV Aprile). Pranzo ideato – naturalmente – da Fatina Sonia, al secolo Sonia Bianchera, e firmato da Daniela Borra e Maurizio Sabanelli. Sarà l’occasione, anche, per festeggiare la stessa Bianchera di ritorno dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove è stata ospite in qualità di ideatrice e conduttrice del programma radiofonico di cultura elfica in onda su LP Network Produzioni Televisive, e dove ha testimoniato il suo impegno a favore dei diritti degli animali con un messaggio-manifesto. Ora, per la “paladina” delle caprette ospitate nel rifugio di Borzonasca, è tempo di questo nuovo appuntamento solidale con un menù a km 0 a base di lasagne fatte in casa con verdure di stagione e cotte nel forno a legna, parmigiana di melanzane bio e crostata di limoni e lamponi. Ogni pranzo sostiene con 4 euro l’Olimpo di Zeus, “tempio” degli animali salvati e accuditi da Sonia Bianchera. Per prenotare: 3402462504

