Lettere/ “Le utili sirene delle ambulanze. E le moto assordanti?”

Da Maddalena Bovetti

Mi riferisco all’articolo comparso su questa testata a proposito dell’uso del suono delle sirene delle ambulanze considerato eccessivo. Vorrei ricordare alle persone che hanno fatto questa obiezione che esistono rumori ben più molesti e, soprattutto inutili, come quello delle moto i cui guidatori premendo sull’acceleratore in maniera sconsiderata sfrecciano per le vie cittadine e quelle limitrofe, soprattutto in salita, con grave pericolo per i pedoni e provocando un rumore assordante che a volte copre persino la voce delle persone.

La sirena di un’ambulanza, invece, può letteralmente salvare una vita, perché permette al mezzo di arrivare il più presto possibile all’ospedale mentre, a volte, pochi minuti di ritardo potrebbero essere fatali. Meglio una sirena in più che una vita persa!

