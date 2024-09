Lorenzo Finn dal Giro della Lunigiana al trionfo al Mondiale

“È stata una vittoria fondamentale e carica di significato per un giovane che ha dimostrato di possedere le qualità e la determinazione necessaria per costruire un futuro da vero campione. Per lui, questa affermazione rappresenta una rivincita speciale, arrivata dopo due secondi posti nelle edizioni precedenti del Giro della Lunigiana, confermando la sua crescita e il suo potenziale competitivo.”

Lucio Petacchi, direttore generale del Giro della Lunigiana, è al settimo cielo per il trionfo mondiale di Lorenzo Mark Finn, il ciclista diciottenne genovese che oggi, giovedì 26 settembre, ha conquistato per distacco il titolo di campione iridato nella categoria juniores sulle strade di Zurigo, in Svizzera.

