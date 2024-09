Mensa Santo Stefano, Pci: “Operazione vergognosa, siamo al fianco delle famiglie”

Il Partito comunista italiano interviene sull’aumento della mensa scolastica a Santo Stefano Magra. La nota parte dall’incontro tenutosi martedì scorso in sala consiliare. “L’unica proposta che è stata in grado di sostenere la sindaca è stata quella arrivata da alcuni genitori che, per evitare l’aggravarsi dei costi del bilancio familiare – affermano dal Pci -, sarebbero disposti alla riduzione della percentuale del biologico delle materie prime; praticamente un abbassamento del prezzo a fronte di una qualità peggiore. Una proposta che comprendiamo vista l’effettiva difficoltà ma che non dovrebbe neanche essere presa in considerazione. Insostenibile così come l’aggravio per il bilancio di tante famiglie. Insieme rappresentano un’offesa al benessere dei bambini e delle bambine, un disagio reale alle famiglie ed un attacco alla socializzazione”. Per il Pci si tratta di “un altro esempio di come quest’amministrazione, estranea a determinate problematiche ed ai bisogni dei suoi concittadini e delle nuove generazioni, mascherata da sinistra, porti avanti politiche degne della destra con finanziamenti alle scuole private, più di 90.000 euro in tre anni, e tagli al servizio scolastico pubblico che portano a pesanti, inaccettabili rincari”. Dal Partito comunista affermano inolltre che “fa sorridere chi di quest’amministrazione fa parte e solo ora ne prende le distanze con scatti a sinistra un po’ tardivi; speriamo rifletta e si renda conto di quanto certi ‘percorsi’ elettorali non portino a nulla se non ad alimentare certe derive”.

Prosegue la nota: “Condividiamo la decisione delle famiglie dei bambini dei diversi plessi che si sono organizzate fin da subito per non lasciare mangiare i bambini in mensa; sia per motivi economici ma anche per un’imposizione calata dall’alto, senza nessuna comunicazione, da parte di un’amministrazione comunale che ha già ampiamente dimostrato la sua reale natura che è specchio della scena politica ligure e nazionale e più vicina alle sensibilità e alle derive dell’opposizione di centrodestra che alle priorità proprie della sinistra”. Concludono dal Pci: “Nella speranza che la sindaca e la sua giunta mettano mano al bilancio per rimediare al più presto a questa vergognosa operazione alle spalle dei cittadini, come Partito comunista italiano siamo e saremo al fianco delle famiglie che continuano e che continueranno nella protesta almeno fino alla formazione del nuovo Consiglio d’Istituto e al cambio del regolamento in essere”.

