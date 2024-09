Migliori bar d’Italia secondo il Gambero Rosso: a Genova due conferme e una new entry

Genova. Crescono i bar liguri segnalati dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso dedicata. Nell’edizione 2025 spiccano 28 locali della nostra regione, due dei quali si piazzano ai posti più alti e si riconfermano a punteggio pieno.

I due locali che si meritano il punteggio di “Tre Chicchi e Tre Tazzine” sono Douce, con il dehors che si affaccia su piazza Matteotti, che conquista anche l’ambita stella per aver conseguito l’eccellenza per il decimo anno consecutivo, e il Murena Suite, in via XX Settembre. Anche per il Murena, la stella per il decimo anniversario. Si tratta degli unici due bar liguri a ottenere il punteggio pieno da parte dei critici del Gambero Rosso.

» leggi tutto su www.genova24.it