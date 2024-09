Nuoto/ A San Michele ritorna l’attesa e tradizionale “Le tre prie”

Rapallo si prepara ad accogliere una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno: Le Tre Prie – Coppa mp fun&sport, l’emozionante gara di nuoto in acque libere organizzata dalla società Rapallo Nuoto. L’evento si terrà sabato 28 settembre 2024 lungo il suggestivo tratto di mare di San Michele di Pagana proprio nei giorni dei festeggiamenti patronali. Le Tre Prie, che prende il nome dalle iconiche rocce che affiorano al largo della costa di Rapallo, rappresenta una delle manifestazioni più importanti per la Rapallo Nuoto e un appuntamento imperdibile per gli amanti del nuoto in mare, grazie al fascino del suo percorso e alla bellezza del contesto naturalistico. Il programma della giornata prevede più competizioni, pensate per soddisfare nuotatori di ogni livello: dalle gare per i professionisti, fino a percorsi più brevi per chi desidera mettersi alla prova.

Non solo: la Fin Liguria ha validato la competizione come Campionato Regionale di Nuoto in acque libere di mezzofondo riservato agli atleti agonisti e master tesserati per il settore di nuoto di fondo. Ecco nel dettaglio il programma: Amatori Open

1000m – Miglio Marino (Campionato Regionale Es. A)

ore 10:00 partenza gara 1000m a seguire premiazioni