Passeggiata Lerici, al via lunedì cantiere tra le piazze Garibaldi e Tarabotto

Sono in programma per la mattina di lunedì prosismo, 30 settembre, la consegna dell’area cantiere e il contestuale via dei lavori del lotto 1.2 della riqualificazione della passeggiata a mare di Lerici, relativi al tratto tra le piazze Garibaldi e Tarabotto. Lo ha riferito stasera in Consiglio comunale Marco Russo, vice sindaco ed assessore ai Lavori pubblici di Lerici, in risposta a un’interrogazione con la quale il consigliere Bernardo Ratti chiedeva appunto una serie di delucidazioni sul lotto. I lavori, affidati con determina odierna alla Corbo Group, dureranno, ha spiegato Russo, circa duecento giorni. “Durante le fasi di cantiere sarà garantito il transito dei pedoni da Piazza Battisti e a tal fine sarà posizionata apposita segnaletica”, ha aggiunto. In occasione dell’intervento, modifica in essere già da sabato scorso, i banchi del mercato settimanale solitamente posizionati nell’area interessata, vengono spostati in Piazza Garibaldi.

