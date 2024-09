Patente a crediti per le imprese, Confartigianato Savona: “10 appuntamenti per imparare a usare il portale che apre il 1 ottobre”

Savona. In arrivo una vera e propria rivoluzione per le imprese che operano nei cantieri edili: dal 1 ottobre infatti entra in vigore la Patente a crediti, per tutte le imprese e i lavoratori che operano all’interno dei cantieri temporanei o mobili e costituisce elemento valutativo degli strumenti adottati e della loro efficacia in tema di sicurezza sul lavoro. Sarà inoltre elemento di valutazione in caso di partecipazione a gare d’appalto, bandi pubblici e per la richiesta di agevolazioni e bonus.

Confartigianato “si è da subito opposta a livello nazionale ritenendo lo strumento non idoneo a raggiungere le finalità di ridurre gli infortuni e qualificare le imprese sotto il profilo della sicurezza, ma rappresenta una nuova incombenze per le imprese artigiane interessate”.

