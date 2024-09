Peste suina, M5S: “Il caso savonese dimostra che la caccia non è la soluzione”

Savona. “Lo diciamo da anni: la caccia non è mai stata la soluzione al sovrannumero di cinghiali e mai è stata la risposta alla diffusione della peste suina africana. Sappiamo di essere invisi ai cacciatori, e capiamo – anche se non giustifichiamo – che le doppiette si sentano minacciate dagli animalisti, ma oggi i fatti ci danno ragione: al netto delle diverse sensibilità, è stato più volte spiegato dagli esperti che i cinghiali braccati dai cani da caccia, fuggendo portano in giro la malattia. È un caso che dopo il lungo periodo di non-caccia nel savonese ora per l’incubo PSA in quei territori si stia finalmente vedendo la fine? I leghisti si mettano l’animo in pace: il declassamento della provincia di Savona da zona rossa a zona 1 è sì un merito dei cacciatori che, scegliendo lo sciopero, per mesi non hanno cacciato, permettendo di arrivare al risultato sperato”.

Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, da sempre in prima fila per soluzioni alternative sull’emergenza cinghiali e fauna selvatica.

» leggi tutto su www.ivg.it