Regionali, Pastorino si candida ancora: “Io assessore alla sanità? Sono pronto a impegnarmi”

Genova. “Mi spinge l’idea di riuscire a battere questo centrodestra che ha governato malissimo la Liguria. Io sono stato nove anni e mezzo in Consiglio regionale e ho visto lo sfascio della sanità, l’abbandono dei trasporti e le difficoltà del nostro territorio. E ho deciso ancora una volta di mettere a disposizione le mie competenze, non perché me l’ha chiesto la gente ma perché penso che dare una disponibilità sia generosità“.

Così Gianni Pastorino, dopo due mandati nell’assemblea legislativa della Liguria sotto l’insegna di Linea Condivisa, ufficializza in un evento pubblico alla sala Cap gremita di sostenitori la sua candidatura nella lista civica di Andrea Orlando, dove figurerà tra i primi tre nomi.

