Sampdoria elimina Genoa, la grinta del “pirata” Borini: “Non mollo mai, la mia famiglia in Gradinata”

Ottantaduesimo minuto, tre tocchi che cambiano il corso del derby e, forse, l’inerzia della stagione della Sampdoria. Bereszyński sulla destra pesca tra le linee Tutino. L’ex Cosenza prolunga di tacco per Borini che mira alla “buca” nell’angolino basso alla destra di Leali e fa 1 a 1. Come nell’ultimo derby tra Genoa e Samp, quello del 30 aprile 2022, decisivi gli undici metri. La Samp ne segna uno in più e passa il turno, sarà sfida alla Roma.

Così il protagonista dell’incontro Fabio Borini: “Una grande gioia per noi, mia e per la parte doriana della città. Risultato atteso e inaspettato. L’ho colpita e sapevo già il risultato finale, ho sentito il rumore della palla e sono andato nell’angolino della Gradinata dove c’era la mia famiglia, sono andati lì per la prima volta”.

» leggi tutto su www.genova24.it