Savona, ascensore inclinato verso l’ospedale: la prima proposta già 17 anni fa

Savona. Qualche giorno fa, parlando delle proposte di nuova viabilità a Savona, abbiamo intervistato l’ingegner Tito Berti Nulli, fondatore di Sintagma Srl (l’azienda che per il Comune di Savona sta elaborando il nuovo piano urbanistico). Nel corso della chiacchierata, ragionando sui possibili suggerimenti contenuti nel Pums, l’ingegnere ha immaginato, tra le altre cose, un ascensore inclinato verso l’ospedale o uno verticale che porti alla Villetta. Nulla di concreto, al momento: Berti Nulli le ha definite “suggestioni”, attirando non poche critiche da parte della minoranza che lo ha accusato di scarsa conoscenza della città.

Non è la prima volta, in realtà, che a Savona si parla di quelli che oggi si chiamano “sistemi ettometrici“. Viaggiando con la memoria, emergono alcune proposte avanzate negli anni: la prima, addirittura 17 anni fa, era proprio quella di un ascensore inclinato che collegasse l’Aurelia con l’ospedale. Ad avanzarla era stato Paolo Forzano, storico fondatore e presidente del Comitato Casello Albamare (che all’epoca si batteva per la realizzazione di un casello autostradale intermedio tra quelli attuali di Savona e Albisola).

