Scontri tra tifosi e polizia nella notte del derby, tre arresti

Genova. Sono tre gli arrestati nella notte dalla polizia nell’ambito degli scontri tra tifoserie di Genoa e Sampdoria e nei relativi scontri tra tifosi e polizia. I fermati erano stati meno di una decina.

Gli arrestati nella notte del derby sono due giovani marsigliesi, per i quali è attesa la convalida dell’arresto. Uno di loro era già stato colpito da Daspo in occasione degli gli incidenti del dicembre 2022 in occasione della partita di calcio Ascoli-Genoa, allora nel campionato di serie B.

Inoltre è stato arrestato un ultras della Sampdoria, 50 anni, arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale. Quest’ultimo è stato fermato in corso De Stefanis dove, appunto, si erano riversati i tifosi blucerchiati usciti dallo stadio prima della fine della partita.

