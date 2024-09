Tutti i risultati del primo fine settimana di regate alla Golfo dei Poeti Cup

Sabato 21 settembre, in condizioni ottimali di tempo, mare e vento, si è avviata la prima fase velica della Golfo dei Poeti Cup, con il Trofeo Fiorillo Young, che si è disputato nello specchio acqueo tra la Capitaneria di Porto e l’Assonautica, una vera palestra. Qui, si sono affrontati i giovanissimi delle classi Optimist e i più grandicelli della Ilca, agli ordini di Attilio Cozzani, responsabile tecnico, insieme a Davide Sampiero delle regate della Golfo dei Poeti Cup e per l’occasione presidente del Comitato di Regata. Quattro le prove disputate e poi tutti al Circolo Velico La Spezia, per una sostanziosa merenda e per la premiazione.

Le classifiche. Gli allievi della Scuola di Vela del Circolo Velico La Spezia, alla loro prima regata nella categoria Gioco Vela, sono stati dichiarati tutti vincitori: Tommaso Bianchi, Filippo Faccini ed il giovanissimo Matteo De Santi. Tra i cadetti si è distinto Giovanni Battista Antonelli davanti a Mark Mirza e Kyril Mirza. Tra gli Juniores Tommaso Vaccarone ha vinto di stretta misura su Thomas Carrodano. Infine, per la Classe Ilca (ex Laser) il podio se l’è aggiudicato Antonio Guidarini, alla pari con Matteo Capano, penalizzato dalle regole di regata e da un Comitato di Regata molto severo; terzo Danyl Mirza ed a seguire nell’ordine Alessio Godani, Mattia Dottori ed Emmanuel Vitale. Domenica 22 settembre ha visto invece protagonisti gli equipaggi del Trofeo Michele Fiorillo, regata e veleggiata, giunto alla sua 57ª edizione. La regata, superata una prima fase di attesa per mancanza di vento, si è poi regolarmente sviluppata su due percorsi ridotti per l’occasione da un attento Comitato di Regata. Presenti oltre cinquanta imbarcazioni, suddivise in numerose classi.

