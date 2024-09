Va in archivio la quarta edizione del trofeo Golf Lions Roverano

Domenica 15 settembre si è svolta la quarta edizione del trofeo Golf Lions Roverano organizzata dal Lions Club Roverano – Distretto 108 Ia2 in collaborazione con il Golf Club Marigola. L’evento ha consentito alle molte persone intervenute di trascorrere una bella giornata all’insegna del divertimento, della convivialità e della solidarietà.

La manifestazione ha visto i partecipanti impegnati in parte nella gara di golf 18 buche e in parte in una gara di putting green (tiro corto in buca) suddivisa fra categoria “golfisti” e categoria ”non golfisti” pensata per coinvolgere e far divertire anche chi non ha mai praticato questo meraviglioso sport.

L’evento è nato nel 2021 grazie all’iniziativa della socia Lions e golfista Nicoletta Giuliani, che ne è la referente, con lo scopo di raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti dell’Oncologia Pediatrica dell’Istituto G. Gaslini, centro di eccellenza dell’European Reference Network, presente anche sul territorio.

