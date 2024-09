A Santo Stefano uno sportello per orientarsi tra lavoro, scuola e volontariato

Attivato a Santo Stefano uno sportello infolavoro, collocato dalla biblioteca civica C. Arzelà, nell’area ex Vaccari. Qui sarà possibile trovare indicazioni sulla formazione con attenzione all’orientamento e alla scelta di scuola superiore, università, corsi professionali, corsi per l’acquisizione di competenze trasversali, soggiorni di studio e vacanza in Italia e all’estero, ma anche informazioni sul volontariato e il servizio civile con gli elenchi aggiornati delle associazioni di promozione sociale del territorio. Lo sportello si occupa anche di cultura e spettacolo, promuovendo le attività artistico-culturali locali, provinciali, regionali e nazionali dedicate ai giovani. Presso lo sportello sarà possibile trovare informazioni relative anche allo sport, con la pubblicazione dei diversi corsi. E ancora, lo sportello dà supporto nella stesura del curriculum vitae e nella ricerca e pubblicazione di annunci di offerte di lavoro e di progetti per l’inserimento lavorativo.

Lo sportello sarà aperto ogni lunedì mattina su appuntamento rivolgendosi al numero 0187 699041 nei seguenti orari: il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12 e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15 alle 18.

L’articolo Da lunedì scatta il senso unico di marcia nelle vie Paradiso, Cappuccini e Triboli proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com