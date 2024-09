Al via da martedì 1 ottobre “Alassio in Rosa” per Alessia

Alassio. Si apre martedì 1 ottobre, alle 12 – con la tradizionale “Foto delle donne di Alassio per Airc” davanti alla fontana di Piazza della Libertà – l’edizione 2024 di “Alassio in rosa per Alessia”.

Con questa manifestazione ricca di iniziative – organizzata dal Comune di Alassio, Assessorato al Volontariato e Pari Opportunità, in collaborazione con Airc, Alassio Salute, Associazione Amici di Padre Hermann ODV, Fidapa BPW Distretto Nordovest – Sezione di Alassio, Istituto Giancardi Galilei Aicardi e Gesco – il Comune di Alassio offre il proprio contributo per sensibilizzare le donne sul valore fondamentale della prevenzione nella lotta al tumore del seno, aderendo come sempre con grande partecipazione alla ricorrenza che viene celebrata in tutto il mondo nel mese di ottobre.

» leggi tutto su www.ivg.it