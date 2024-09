Bertonati confermato alla guida della Protezione Civile di Sarzana

Gabrielle Bertonati è stato rieletto all’unanimità coordinatore del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione civile e Antincendio boschivo di Sarzana. Lo ha deciso l’assemblea dei soci convocata -da regolamento- dal sindaco Cristina Ponzanelli, che si è riunita nei giorni scorsi a palazzo Roderio. Gabrielle Bertonati, come detto, è stato proposto e votato all’unanimità dai 33 volontari partecipanti all’assemblea. Lo stesso coordinatore ha poi provveduto a nominare vice-coordinatori i volontari Amanda Cargiolli e Maurizio Giammarchi. “Sono veramente orgoglioso che questa squadra, così numerosa e fatta di uomini e donne che amano la città e che l’hanno servita in tutti questi anni con spirito di servizio e puro volontariato, mi abbia rinnovato la loro fiducia – dichiara Bertonati-. Continueremo con passione a supportare la città di Sarzana e a sviluppare sempre più professionalità per soccorrere la popolazione e per diffondere sempre più e a quante più persone possibili la cultura della protezione civile”. Durante la riunione è stato costituito anche il Consiglio direttivo del quale fanno parte Martina Tonelli, Laura Baroni, Alberto Teodini, Gabrielle Bertonati, Sandro Quartuccio, Marco Conti, Doveri Matteo, Monica Bazzali e Pierantonio Bagnaroli.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile e Antincendio Boschivo di Sarzana è composto da 45 volontari di cui 14 esperti in antincendio boschivo, 15 abilitati alla formazione “IoNONRISCHIO” e 8 esperti nel soccorso di persone “speciali”, questi i loro nomi: Bonati Martina, Castagna Alex GinaMaria, Ciampi Samuele, Conteduca Laura, De Bellis Addolorata, Del Orso Damian Gerardo, Moruzzo Andrea, Moruzzo Piergiorgio, Pagano Mario, Patania Salvatore Maria Giuseppe, Pucciarelli Emanuele, Torri Alessandro, Bagnaroli Pierantonio, Baroni Laura, Bazzali Monica, Bertonati Gabrielle, Bertonati Lucrezia, Cargioli Amanda, Sisti Simonetta, Giammarchi Maurizio, Conti Marco, Conti Cristina, Tonelli Nicola, Tonelli Martina, Zavaroni Roberta, Doveri Matteo, Di Sarcina Riccardo, Vecchione Eleonora, Quartuccio Sandro, Vatteroni Tiziana, Degl’Innocenti Andrea, Costantini Ivan Gabriele, Trabucchi Andrea, Cusano Domenico, Cusano Sara, Pensabene Giuseppe, Grazi Luca, Ioannucci Elisabetta, Scarpenti Flavio, Teodini Alberto, Delucchi Daniela, Amorosi Davide,Di Maso Giovanni, Bellegoni Davide, Stefano Torri.

