Camogli: San Prospero sempre più teatro di eventi cultural-ambientali

Il monastero di San Prospero in una posizione splendida sulla collina alle spalle di Camogli, diventa sempre più una struttura importante, capace di ospitare convegni e incontri culturali. Un contenitore molto importante per le sue caratteristiche che incrementa anche le attività legate a temi ambientali.

Oggi il monastero è stato teatro di un incontro sui progetti di sviluppo territoriale della regione Liguria legati alle piante aromatiche e da profumo e fiori commestibili. Vi hanno partecipato: Marco Capurro (Regione Liguria) su la progettazione sulle piante officinali, tipologie di bandi per piccoli imprenditori e opportunità per i giovani; Giovanni Minuto (Camera di commercio Riviere di Liguria) su la ricerca in aiuto al marketing, il caso del basilico genovese Dop; Angela Bisio, Valeria Iobbi e Mauro Giacomini (Università di Genova) che hanno parlato di analisi fitochimiche per la caratterizzazione di eccellenze liguri: “Aglio di Vessalico” e Rosmarino “Eretto Liguria”; Barbara Ruffoni e Andrea Copetta, (Crea San Remo) su lo sviluppo della filiera dei fiori commestibili e Giulia Bedotti e Laura De Benedetti (Crea. San Remo). Sulla multifunzionalità delle rose della Valle Scrivia.

