Cardarelli: conclusi interventi controllo e manutenzione

Si sono conclusi gli interventi di controllo e di manutenzione degli intonaci presso la struttura della scuola Cardarelli che erano stati programmati negli scorsi giorni dopo che una serie di verifiche, disposte dall’Ufficio tecnico dell’Ente, avevano evidenziato ammaloramenti degli intonaci in alcune parti interne dell’edificio.

La presenza di crepe in alcuni punti di intonaco, limitate a lesioni che non hanno riguardato problematiche strutturali, ma esclusivamente ammaloramento di una porzione di intonaco lungo dei giunti strutturali dell’edificio, era stata oggetto di preoccupazione da parte di alcuni anche perché amplificata da immagini, condivise sui social media, in cui si evidenziavano crepe o lesioni nei muri, ma che riguardavano solo il rivestimento superficiale oggetto di parziale demolizione proprio in funzione delle attività di manutenzione e ripristino in corso.

Gli interventi appena conclusi hanno garantito di ripristinare tutte le porzioni di intonaco interessate dagli ammaloramenti.

Anche in questa struttura, così come in tutte le altre in cui sonio in corso i lavori previsti dal complesso ed articolato piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, proseguono anche i controlli costanti e regolari alle strutture, così come previsto dalle attività di manutenzione in corso, sempre al fine di monitorare in prevenzione ogni evidenza che possa riguardare la sicurezza infrastrutturale dello stabile stesso.

L’articolo Tango argentino, martedì prova gratuita spezzina con La Maquina Tanguera proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com