Chiavari: “I candidati alla Regione si occupino del Rio Bona”

Rio Bona a Chiavari: Sandro Garibaldi chiavarese candidato al consiglio regionale, a margine di un affollato incontro tenutosi giovedì sera con alcuni residenti di Sanpierdicanne ha affermato che si farà carico in tutti i modi di sensibilizzare il candidato presidente Bucci circa la messa in sicurezza del pericoloso rio ( e ovviamente del torrente Rupinaro) che attraversa diversi edifici.

L’ inerzia del comune di Chiavari, che ha misteriosamente volatilizzato i fondi già stanziati da Marco di Capua sono un chiaro segnale che per questa amministrazione il Rio Bona non è una priorità.

A nulla in questi anni sono serviti gli incontri con Segalerba-Messuti come riferiscono gli abitanti confinanti con il rio che inoltre confermano che il duo citato avrebbe affermato in un incontro avvenuto nel mese antecedente le ultime elezioni che il torrente non è tra le priorità dell’amministrazione Segalerba-Messuti.

Come “Vola Chiavari” e facendoci carico di rappresentare molti residenti del quartiere, auspichiamo che tutti i candidati consiglieri regionali di ogni parte politica si facciano seriamente parte attiva, (consiglieri e candidati ad oggi non pervenuti sull’argomento Rio Bona tranne appunto il succitato Sandro Garibaldi) e prendano pubblica posizione e pubblico impegno per un opera che aspetta da oltre un decennio e che può contribuire ad evitare possibili catastrofi.