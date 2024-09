Cittadinanza onoraria di Lerici per don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana

Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana, è ora cittadino onorario di Lerici. Ieri sera il conferimento della cittadinanza onoraria, in apertura di Consiglio comunale. Un riconoscimento che l’amministrazione comunale lericina ha deciso di rivolgere a don Palei “per i principi su cui si fonda il suo incessante lavoro sul territorio, portatore dei valori di accoglienza e integrazione e caratterizzato da una concreta azione di lotta al razzismo, ai pregiudizi, allo spreco e all’indifferenza, nonché per le molteplici iniziative da lui messe in campo, che hanno coinvolto l’intera comunità provinciale e grazie alle quali sono state affrontate emergenze locali e mondiali”, come si legge nella proposta di conferimento. Al sacerdote e a Caritas sono arrivate parole di riconoscenza da tutto il Consiglio comunale.

