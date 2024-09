Cittadini in Consiglio comunale ma la discussione sul ponte sliltta alla prossima seduta

È rinviato all’assemblea in programma domattina alla bocciofila il confronto fra giunta di Sarzana e cittadini “al di qua del ponte” che ieri, come annunciato, si sono ritrovati in sala consiliare per chiedere che il dibattito sulla chiusura del passaggio di via Falcinello – con annessi disagi per i residenti – fosse messo all’ordine del giorno. Speranza infranta dopo una riunione di maggioranza e una di capigruppo – chiesta da Tiberi (Sarzana Protagonista) – al termine della quale la presidente dell’assemblea cittadina Plicanti ha comunicato l’impossibilità di inserire la discussione all’ordine del giorno a termini di regolamento. “I cittadini sono venuti perché c’è un problema reale e sentito – ha sottolineato Casini (Pd) – vogliono sapere se è intenzione della giunta risolverlo con una passerella o una viabilità alternativa visto che non è ancora stato chiarito. Ci aspettavamo delle risposte ma a monte è stato fatto l’errore di non aver pensato ad una soluzione e non c’è più nemmeno “mamma Regione” che viene in aiuto in qualsiasi momento. Non si può fare il sindaco e l’assessore solo quando c’è da prendere degli applausi, invece avete dimostrato di essere assenti”. Pronta la replica da parte dell’esponente della Lega Italiani: “Capiamo i disagi che questi lavori comportano per alcuni cittadini ma ci sono tutte le intenzioni di risolverli ma è chiaro che inserire l’argomento all’ordine del giorno diventa impossibile dal punto di vista regolamentare. C’è anche bisogno della presenza dei tecnici. Il tema verrà trattato nella prossima seduta”.

