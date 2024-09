Corsiglia prosciolto dall’accusa di violenza sessuale in una discoteca di corso Italia

Genova. Da reato sessuale a molestia semplice: Francesco Corsiglia, il giovane chef genovese di 25 anni, figlio di un noto cardiologo e amico di Ciro Grillo, con il quale è sotto processo a Tempio Pausania per violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa italo norvegese, è stato prosciolto in udienza preliminare dal giudice del Tribunale di Genova dall’accusa di violenza sessuale su una ragazza diciannovenne alla quale, nella notte tra il 29 e il 30 luglio del 2023, avrebbe sollevato il top mentre ballava in una discoteca del capoluogo ligure.

A chiedere la riqualificazione del reato in molestia semplice sono stati gli avvocati difensori di Corsiglia, Antonella Cuccureddu e Gennaro Velle, gli stessi che lo rappresentano in aula a Tempio. Lo stesso pm, Federico Panichi, si è poi associato alla richiesta e la gup Carla Pastorini l’ha accolta prosciogliendo l’imputato. Alla parte offesa Corsiglia ha versato una somma di denaro come forma di risarcimento.

