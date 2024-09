Crolla controsoffito in laboratorio, Anief: “Le scuole devono essere sicure, al Capellini Sauro poteva essere una tragedia”

Il crollo del controsoffitto avvenuto al Capellini Sauro della Spezia ha suscitato l’attenzione anche dell’Associazione Anief. L’episodio risale a questa mattina, verso le 10, quando per per cause ancora in fase di accertamento durante una lezione è avvenuto un crollo importante tra nella corsia centrale di un laboratorio dove si stava svolgendo lezione. Il docente presente in aula si è accorto di quanto stesse accadendo e i ragazzi, preparatissimi nelle operazioni da compiere in caso di evacuazione, non sono rimasti feriti e si sono messi subito al sicuro.

A riguardo l’Anief, Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori interviene con una nota: “È necessario rendere le scuole non solo innovative e inclusive, ma soprattutto sicure. Questa mattina, presso l’Istituto Capellini Sauro della Spezia, una porzione di intonaco è crollata dal soffitto durante una lezione. La prontezza del docente, che ha immediatamente fatto evacuare la classe composta da 23 studenti, ha evitato che qualcuno rimanesse ferito. Tuttavia, il crollo ha causato danni significativi alle attrezzature presenti nell’aula”.

Anief Liguria ribadisce con forza l’importanza di garantire la sicurezza degli edifici scolastici: “Il caso del Capellini Sauro è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti che avrebbero potuto trasformarsi in tragedia – sottolinea Maria Guarino, presidente Anief Liguria. – Dobbiamo intervenire preventivamente, non solo dopo eventi drammatici. La sicurezza nelle scuole deve essere una priorità assoluta”.

