Crollo nel laboratorio del Capellini, gli studenti di Osa: “Quanto accaduto non è un’eccezione. Non faremo finta di non aver visto”

“Questa mattina all’istituto Cappellini è crollato il tetto di un aula con all’interno degli studenti. È una situazione veramente indicibile, sapevamo già che la situazione al Cappellini fosse veramente precaria, ci siamo sempre battuti nel farlo riconoscere alla Provincia che a quanto pare, come sempre, non si è per nulla interessata. Come al solito si interessa solamente a investire denaro per cose futili e che giovano solo ai privati”. Lo afferma in una nota stampa l’associazione studentesca Osa, Opposizione studentesca d’alternativa, commentando quanto accaduto stamani all’interno di un laboratorio della scuola superiore di Viale Italia.

“Il 16 dicembre scorso il corteo studentesco ottenne un tavolo con la Prefettura: in quell’occasione facemmo presente la situazione del Cappellini e il sindaco Peracchini, nonché presidente della Provincia, ha detto che i fondi non c’erano per le scuole… Caro sindaco, noi non ci caschiamo, sappiamo bene che quando volete trovare i soldi per i vostri interessi riuscite sempre a trovarli, ma quando si parla di tutelare la salute degli studenti dove sono quei fondi? Quanto successo non è un’ eccezione – proseguono gli studenti -, ma la riprova che le Province sono perfettamente allineate alle politiche di smantellamento del settore pubblico del governo che ci ritroviamo! Noi studenti di Osa non intendiamo abbassare la testa, non faremo finta di non aver visto come vorreste voi, ci faremo sentire! L’organizzazione è la chiave della vittoria”, conclude la nota di Osa.

