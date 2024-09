Da lunedì scatta il senso unico di marcia nelle vie Paradiso, Cappuccini e Triboli

Nuova, temporanea e sperimentale, viabilità nelle vie Paradiso, Cappuccini e Triboli a Sarzana. Con delibera n.239 la Giunta comunale ha dato mandato alla Polizia Locale di predisporre gli atti necessari a dare esecutività alla decisione di istituire, in via sperimentale e temporanea, un senso unico di marcia con direttrice di marcia via Paradiso, via Cappuccini, via Triboli.

La Giunta comunale ha ritenuto necessario adottare il provvedimento nelle more dei lavori di rifacimento del ponte Enel di via Falcinello che comportano l’interruzione della viabilità veicolare e pedonale. “Considerato- si legge nell’atto- che il traffico si concentra specialmente nella via Paradiso e che la sede stradale di tale via risulta troppo stretta per permettere un regolare deflusso del traffico” la Giunta ha stabilito che, proprio per fluidificare il traffico veicolare, venga istituito il senso unico di marcia nelle sopraddette vie. Le disposizioni saranno ovviamente esecutive, in base all’ordinanza predisposta del Comando di Polizia locale e non appena verrà posta in essere la prevista segnaletica stradale (orizzontale e verticale) che verrà messa in posa nelle strade interessate nel giro di poche ore nella giornata di lunedì 30 settembre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com