Ecco il programma di “Credo negli esseri umani”, serie di incontri viatico alla borsa di studio per il Liceo classico di Sarzana

Va a definirsi il progetto lanciato dalla Fondazione InCasa per sostenere le iscrizioni al Liceo classico di Sarzana per l’anno scolastico 2025/2026. Scrivono per la fondazione Egidio Banti e Roberto Bottiglioni in una lettera rivolta alle famiglie degli alunni di Val di Magra, Val di Vara a Lerici: “Siamo qua a proporvi un percorso mirato a conoscere la classicità e gli studi classici. In accordo con l’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, infatti, nei mesi di ottobre-novembre prossimi, gli studenti delle classi terze delle scuole medie del territorio potranno partecipare ad un corso di carattere orientativo che si svolgerà presso i locali dell’Istituto sarzanese. L’attività si articolerà in sei incontri settimanali di un’ora e mezzo ciascuno, tenuti da docenti del Liceo T. Parentucelli. Gli studenti che seguiranno il corso per almeno i 2/3 del monte orario complessivo (6 ore) e si iscriveranno alla classe I del Liceo classico T. Parentucelli per l’anno scolastico 2025-26, parteciperanno all’attribuzione di venti borse di studio del valore di 500 euro. La Fondazione inoltre si riserva la possibilità di elargire un numero superiore di borse di studio, nel caso in cui i richiedenti siano più di venti”.

Il corso – intitolato “Credo negli esseri umani” e rivolto a trenta alunni delle terze medie degli Istituti comprensivi di Sarzana, Castelnuovo Magra-Ortonovo, Santo Stefano-Vezzano, Arcola-Ameglia, Lerici, Bolano, Follo, Val di Vara e Fosdinovo, si terrà da ottobre 2024 a dicembre 2024 per un totale di 9 ore articolate in sei incontri settimanali da un’ora e mezza ciascuno, ai quali si aggiunge un evento conclusivo di circa un’ora.

All’atto dell’iscrizione, occorre indicare giorno e orario in cui si intende partecipare all’attività, scegliendo fra due alternative, alle quali occorrerà attenersi per tutti gli incontri:

A. martedì dalle ore 16.00-17.30;

B. venerdì dalle ore 15.00-16.30.

I primi quattro incontri saranno mirati alla conoscenza di aspetti del mondo classico, gli ultimi due saranno impiegati nella costruzione di un prodotto multimediale e vedranno la partecipazione attiva di un gruppo di studenti del Classico sarzanese.

