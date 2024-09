Celle Ligure. Domani, sabato 28 settembre, il paese si trasformerà in giardino. Uno splendido giardino che come da tradizione ormai, farà da cornice a questo fine settimana con Fiori, frutta qualità, l’evento ortoflorovivaistico in programma sabato 28 e domenica 29 settembre dalle 10 al tramonto.

La manifestazione è ormai giunta alla sua 13ª edizione e porterà i profumi e i colori dei fiori e delle piante, ma non solo.

