“Il cinema e l’uomo”, rassegna al Circolo Arci di Solaro

La strada di Federico Fellini apre la rassegna cinematografica proposta dal Circolo Arci di Solaro di Lerici, dal titolo “Il cinema e l’uomo”. Curata dal critico cinematografico Lorenzo Moretti, la rassegna è a ingresso gratuito. Questo il programmma:

LA STRADA

Venerdì 4 ottobre ore 20,45 Proiezione e dibattito del film

(Italia 1954) di Federico Fellini

Con Anthony Quinn, Giulietta Masina, Richard Basehart

Premio Oscar come miglior film straniero

UNA STORIA VERA

Venerdì 11 ottobre ore 20,45 Proiezione e dibattito del film

(The Straight Story, Francia/Gb/Usa 1999) di David Lynch

Con Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton

ONE SECOND

Venerdì 18 ottobre ore 20,45 Proiezione e dibattito del film

(Yi miao zhong, Cina 2020) di Zhang Yimou

Con Zhang Li, Liu Haocun, Fan Wei

