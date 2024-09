La biblioteca Marcello Staglieno di Palazzo Paganini a Carro apre i battenti per “Carte in dimora”

La Biblioteca Marcello Staglieno di Palazzo Paganini, a Carro, sarà uno dei presidi in cui ritornerà per il terzo anno consecutivo l’appuntamento con la cultura e la storia promosso dall’Associazione Dimore Storiche Italiane “Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro”.

Sabato 12 ottobre oltre 100 archivi privati italiani di ADSI, dislocati da nord a sud, saranno visitabili gratuitamente. Un’occasione preziosa per avere accesso e consultare scritti, mappe e pergamene attraverso cui immergersi nella storia del nostro Paese, scoprire da dove veniamo e interpretare le sfide del futuro.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, prende forma grazie alla collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e con la Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della Cultura nell’ambito delle manifestazioni volte a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archivistico e librario che continueranno nella giornata di domenica 13 con “Domeniche di carta”, iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura in cui Biblioteche pubbliche e Archivi di Stato saranno aperti al pubblico.

