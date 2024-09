La “trasferta” al Picco incuriosisce, già 40 prenotazioni per l’hospitality

Una quarantina le prenotazioni già effettuate per Sassuolo-Spezia al Picco, l’esordio del servizio lanciato per guardare le partite in trasferta delle aquile dalla nuova sala hospitality della tribuna. Il pacchetto prevede parcheggio interno, ingresso con rinfresco, partita sui diversi schermi dell’area e possibilità di consumazione pagata a parte. Ingresso alle 14, un’ora prima del fischio d’inizio e chiusura della sala mezz’ora dopo il triplice fischio.

