Loano in lutto per la scomparsa di Marisa La Monica, insegnante alla scuola dell’infanzia

Loano. Lutto, a Loano, per la scomparsa di Marisa La Monica, insegnante di scuola dell’infanzia.

Il sindaco Luca Lettieri le dedica un pensiero speciale: “Oggi la nostra comunità piange la scomparsa di un’anima bella che è volata in cielo in silenzio. Marisa lascia un vuoto immerso in coloro che hanno avuto la speciale benedizione di incontrarla nel loro percorso di vita. Maestra della scuola di infanzia di centinaia di bambini che, ne sono certo, conservano ancora il suo ricordo. A Natale con i suoi alunni faceva visita ai nostri ospiti della casa di riposo per donare i regali preparati dai ‘suoi bambini’”.

