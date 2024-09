Al mattino sereno o poco nuvoloso a Ponente, parzialmente nuvoloso su zone centrali, residui rovesci a Levante in esaurimento. Il resto della giornata vedrà un generale miglioramento con il ritorno del sole su tutte le località.

TEMPERATURE: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento ma in diminuzione i valori serali.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com