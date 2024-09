Meteo: strage di alberi in Fontanabuona, Val D’Aveto e Uscio

Dall’ufficio comunicazione della Città Metropolitana

Nella giornata di ieri, le squadre della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di Genova sono state impegnate in una intensa attività di intervento per ripristinare la sicurezza sulle strade provinciali, a causa dei forti venti che hanno colpito praticamente tutte le vallate del territorio, con raffiche particolarmente intense nelle valli Orba, Trebbia, Aveto, Fontanabuona e Scrivia. Dalle prime ore del mattino fino a tarda notte, gli operatori dell’Ente hanno lavorato senza sosta per rimuovere alberi e rami caduti, risolvendo rapidamente le situazioni di pericolo e garantendo la viabilità nelle aree più colpite.

