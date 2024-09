Sono stati montati i ponteggi nel laboratorio del Capellini Sauro dove questa mattina è avvenuto il crollo di un controsoffitto durante una lezione. La prontezza di un docente e dei ragazzi ha permesso che nessuno si facesse male. La Provincia della Spezia si è attivata con analisi, verifiche e ha stabilito la chiusura della struttura, realizzata una trentina di anni fa, fino al 2 ottobre. La politica locale non è rimasta impassibile davanti all’episodio e in proposito i consiglieri del Partito democratico della Spezia sono intervenuti redigendo, a poche ore dal crollo, un’interpellanza per avere ulteriori risposte. L’interpellanza è firmata dai consiglieri Marco Raffaelli, Martina Giannetti, Andrea Frau, Andrea Montefiori, Dino Falugiani, Piera Sommovigo e Viviana Cattani che chiedono all’amministrazione: “Quali sono state le cause del crollo. Quali interventi di messa in sicurezza e del ripristino dell’aula alle corrette condizioni sono previsti, se e quali azioni di monitoraggio sono in corso sullo stato dell’aula e del resto dei luoghi dell’edificio, al fine di verificare la sicurezza dello stesso. Infine se si hanno notizia di problematicità su altri luoghi della struttura e, se si, quali azioni sono previste al fine di garantire la sicurezza di alunni e docenti”.

L’articolo Montati i ponteggi al Capellini Sauro. I consiglieri del Partito democratico: “Si faccia chiarezza sulle cause e i tempi di ripristino” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com