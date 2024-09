Museo dell’emigrazione italiana, il tour mondiale sbarca a Lima

Genova. Inaugurata lo scorso marzo presso il Centro Culturale Kirchner di Buenos Aires e prorogata per ben due volte, raggiungendo il numero record di 60.000 visitatori in soli 80 giorni, il 1° ottobre approda a Lima la “MEI Experience Room – Le mie radici sono qui”, l’esperienza multimediale immersiva sull’emigrazione italiana ideata e realizzata dalla Fondazione MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana in occasione del tour mondiale della nave Amerigo Vespucci e curata da ETT, azienda genovese di Gruppo SCAI, che progetta e produce a livello internazionale allestimenti multimediali per cultura, turismo ed eventi. All’inaugurazione saranno presenti oltre ad alcuni membri della comunità italo-peruviana: Massimiliano Mazzanti ambasciatore d’Italia in Perù, Paolo Masini presidente Fondazione MEI e promotore della “MEI Experience Room”, Silvia Vallini direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Lima, On. Manfred Schullian Presidente della Lega di Amicizia Italia – Perù, Mario Borghese senatore, Fabio Porta deputato entrambi eletti nella ripartizione Sudamerica, Ciro Maschio presidente della commissione giustizia.

» leggi tutto su www.genova24.it