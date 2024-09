Nessuna traccia di Nicola Ivaldo, il ligure scomparso sul Monviso: ricerche “paralizzate” dal maltempo

Liguria/Piemonte. A 13 giorni dalla sua scomparsa, la speranza non si è spenta. Ma le ore che passano ono sempre più drammatiche anche a causa della nuova ondata di maltempo che sta interessando le alpi piemomentesi. Non vi è ancora alcuna traccia del medico Nicola Ivaldo, molto conosciuto e stimato nel savonese e non solo. E al momento, purtroppo, le speranze di ritrovarlo ancora in vita sono vicinissime allo zero.

Tutto è iniziato lo scorso 14 settembre, quando il 66enne si è recato nella frazione Castello di Pontechianale, accanto alla diga del bacino artificiale, per un’escursione sul Monviso. Ma, stando a quanto riferito, non avrebbe comunicato a nessuno né la meta che intendeva raggiungere né il percorso.

