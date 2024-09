Operaio cade da un ponteggio a Rapallo: grave al San Martino

Rapallo. Un operaio di 45 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere caduto da un ponteggio allestito in via Frantini.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Stando a quanto ricostruito l’uomo inizialmente ha rifiutato il trasporto in ospedale, ma in seguito si è sentito male e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dal 118 di Lavagna – automedica e ambulanza della Croce Bianca di Rapallo – e la Polizia di Stato.

