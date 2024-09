Pallanuoto/ Euro Cup, Pro Recco – Primorje 13-3

A Budapest senza Fondelli c’è l’esordio in assoluto per Vujosevic e la prima sul palcoscenico europeo del centroboa Demarchi, classe 2006, prodotto del vivaio recchelino.

Echenique stappa il match dopo due minuti e mezzo, la Pro Recco potrebbe raddoppiare ma sbatte su Cubranic e i croati pareggiano a 34 secondi dalla sirena con Rakovac, in superiorità da posizione 2. Uomo in più che capitalizzano anche i campioni d’Italia: Hallock manda nel pozzetto Snel e Cannella non perdona per il 2-1 che chiude il primo parziale. Il colpo all’orecchio subito dal centroboa americano gli impedirà però di tornare in acqua per il resto della gara.

Le mani di Del Lungo fanno buona guardia e poco più di tre minuti del secondo tempo bastano a Condemi, con l’uomo in più, per indovinare il diagonale del 3-1. Younger da posizione 2 beffa Cubranic a metà tempo e Cannella dai sei metri allunga ancora: al cambio campo si va sul punteggio di 5-1.

Il break della Pro Recco continua anche nel terzo tempo: Del Lungo è un muro e Condemi dopo due minuti non sbaglia la superiorità numero cinque (6-1). Il numero 11 lancia Cannella per il 7-1 siglato ancora con l’uomo in più e poi cala il tris con uno splendido tiro che rimbalza sull’acqua e si infila sotto la traversa. La palomba a giro di Echenique in controfuga vince il gol della serata (9-1). La giocata da centroboa di Di Fulvio a 42 secondi dalla sirena manda i biancocelesti in doppia cifra. Il centroboa lo fa di ruolo Demarchi e lo fa vedere con uno splendido gol dopo 100 secondi del quarto tempo che di fatto si trasforma ben presto in un allenamento.

Domani alle 20 la sfida con gli spagnoli del Terrassa, sconfitti oggi dai padroni di casa del Vasutas. Diretta streaming su Euroaquaticstv.com

“Un esordio in tutti i sensi – le parole di mister Sukno – nuova proprietà, nuova stagione, una competizione come l’Euro Cup che non disputavamo da anni. Ci siamo trovati bene, si vede che siamo insieme da solo due settimane, ma sono contento della prestazione difensiva: c’era differenza di qualità tra noi e loro ma sono una squadra giovane che gioca con grande ritmo. Abbiamo tenuto dietro e mostrato la qualità in attacco. Domani sarà più difficile contro il Terrassa e può essere già decisiva per il passaggio del turno. Da Hallock non arrivano buone notizie, vediamo dagli accertamenti di stasera. Senza di lui come centro abbiamo comunque trovato il modo per rompere la loro difesa”. Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Demarchi 1, Cannella 4, Younger 1, Vujosevic, Presciutti, Echenique 2, Iocchi Gratta 1, Scarmi, Condemi 3, Hallock, Negri. All. Sukno.

Primorje: Cubranic, Dragosevic, Dujmic, Toncinic, Brubnjak 1, Dasic, Snel, Babic, Burburan 1, Babic, Crippa, Rakovac 1, Kren. All. Hinic.

Arbitri: Rakovic (Serbia) e Konstantinos (Grecia)

Parziali: 2-1, 3-0, 5-0, 3-2.

Superiorità numeriche: Pro Recco 3/7, Primorje 3/11. Usciti per numero di falli: Vujosevic (PR) nel quarto tempo. Negri (PR) in porta dal terzo minuto del quarto tempo.

