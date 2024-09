Regionali, al via la campagna elettorale di Gabriella Branca: “Amministrare in trasparenza condividendo i progetti con i cittadini”

Savona. Al via la campagna elettorale a villa Cambiaso a Savona per la candidata consigliere di Alleanza Verdi Sinistra Maria Gabriella Branca, a sostegno di Andrea Orlando.

“Si arriva a elezioni prima della fine della consiliatura – ha detto Branca nel suo discorso -. E’ un problema etico: come si amministra. Con la nostra esperienza in Comune mi sembra che siamo riusciti a lavorare in trasparenza condividendo con i cittadini le proposte. Il bello dell’amministrazione è condividere i progetti e metterli a disposizione dei cittadini”.

