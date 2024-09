Regionali, Salvini per Bucci a teatro: “La sinistra? È il passato remoto, emmo za dæto…”

Genova. “Mentre noi guardiamo il futuro, la sinistra ripropone il trapassato remoto. Ma genovesi e liguri, come si dice qua, hanno già dato. Emmo za dæto“. Matteo Salvini si lancia col genovese e immediatamente il sindaco Marco Bucci lo corregge sulla pronuncia. Ma, a parte i dettagli linguistici, i contenuti della serata al Teatro della Gioventù sono quelli tipici del repertorio della Lega: grandi opere, infrastrutture, crescita e soprattutto il rischio che la Liguria finisca in mano ai signori del no.

“Il presidente della Regione e il Consiglio regionale durano cinque anni, ma noi siamo qui a discutere dei prossimi 20-25 anni – avverte Bucci dal palco durante l’intervista condotta dal giornalista Giampiero Timossi -. Se arrivano i signori del no distruggono tutto e prima di riuscire a riportare a sistema tutti gli investimenti passano altri 20-25 anni. C’è in gioco un’intera generazione”.

