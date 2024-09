Ribaltamento a mare, il masterplan per Sestri Ponente: stazioni, parcheggi di interscambio e un museo

Genova. L’allargamento di via Puccini, collegata con la marina, la messa in servizio di due nuove stazioni del treno, la costruzione di tre grandi parcheggi di interscambio e una grande area verde. Questo in sintesi il disegno tracciato dal masterplan presentato nelle sue linee generali questa mattina durante una commissione dedicata al ribaltamento a mare di Fincantieri, a Sestri Ponente.

Un progetto che in parte era già stato delineato dal sindaco Marco Bucci nella presentazione della “visione” Genova 2030. Tra le novità presentate nel piano, appunto, un nuovo quartiere dedicato ai lavoratori delle riparazioni navali di Sestri Ponente. Una sorta di Sestri 2 una riconversione a funzioni urbane e nuovo parcheggio d’interscambio, un polo culturale, strutture per la formazione, verde pubblico e ricettività, e la conferma di funzioni commerciale e artigianale alle spalle dei cantieri navali che saranno ampliati e ai quali si sommeranno nuovi spazi per le riparazioni navali (fino a un 40% in più oltre a quelle che resteranno tra molo Giano e il Waterfront Levante).

