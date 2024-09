Genova. Sono cinque gli ultrà arrestati oggi in flagranza differita per gli scontri violenti con la polizia in occasione del derby tra Genoa e Sampdoria. Si tratta di tre tifosi del Genoa di 20, 26 e 61 anni e di due sampdoriani di 29 e 23 anni.

Sette le perquisizioni domiciliari eseguite a Genova all’alba di stamani dalla Digos che – spiega una nota della questura – “hanno consentito di sequestrare materiale utile per la prosecuzione delle indagini”.

» leggi tutto su www.genova24.it