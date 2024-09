Sequestrata pelle di pitone gigante messa in vendita senza documentazione

I carabinieri forestali del nucleo Cites, nell’ambito dei controlli volti a contrastare il commercio di esemplari di animali e piante o loro parti, minacciati di estinzione e tutelati dalla convenzione Cites, nei giorni scorsi hanno monitorato numerosi siti web al fine di scovare annunci sospetti. La Cites, convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973, regolamenta infatti il commercio di specie a rischio, le quali possono essere detenute, offerte in vendita e vendute soltanto se accompagnate da documenti specifici. Un annuncio in particolare, inserito in una sulla nota piattaforma di vendita online, ha attirato l’attenzione dei militari: la vendita di una pelle di pitone di Seba, il più grande serpente africano che in natura può raggiungere quasi sette metri di lunghezza originario di una vasta area a sud del Sahara.

