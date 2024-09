Sestri: “Benetton, dalla sinistra atteggiamento dannoso e strumentale”

Benetton Sestri Levante, il gruppo “Sestri per tutti”: “Dall’opposizione di sinistra atteggiamento dannoso e strumentale”. I consiglieri Muzio, Defilippi, Cafferata e Benedetti: “Sarebbe molto meglio che tutti si adoperassero per evitare il peggio”.

“Abbiamo letto con dispiacere il comunicato del gruppo consiliare ‘Progresso per Sestri – Sestri Un passo avanti’ relativo alla prossima chiusura dello storico negozio United Colors of Benetton in Via Fascie a Sestri Levante. Attribuire all’Amministrazione comunale la responsabilità di quanto sta avvenendo è un esercizio profondamente sbagliato, oltre che strumentale sulla pelle dei lavoratori. Sarebbe molto meglio che ogni forza presente in Consiglio Comunale si adoperasse per scongiurare il peggio, anziché fare polemiche che non portano a nulla e che sono anzi molto dannose”. È quanto dichiarano, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo di maggioranza “Sestri per tutti – dal mare alle frazioni” Claudio Muzio, Mirella Defilippi, Natalina Cafferata e il presidente del Consiglio Comunale Gian Paolo Benedetti.