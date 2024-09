Sicurezza dei conducenti Tpl e del servizio di trasporto pubblico locale: vertice in Prefettura

Nella mattinata odierna si è tenuta, presso la Prefettura di Savona, una riunione presieduta dal prefetto, Carlo De Rogatis, alla presenza di rappresentanti delle Forze di Polizia, dei vertici dell’azienda TPL Linea e delle organizzazioni sindacali di categoria.

L’incontro ha costituito occasione di confronto tra le parti sociali in un contesto orientato ad avviare un percorso nell’ambito di un apposito tavolo in Prefettura, con il precipuo scopo di condividere linee di intervento tese ad innalzare i livelli di sicurezza nell’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, sia in favore dei lavoratori che a tutela della cittadinanza.

