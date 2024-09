Tango argentino, martedì prova gratuita spezzina con La Maquina Tanguera

La Maquina Tanguera riparte la prima settimana di ottobre con le lezioni di prova per i corsi di Tango argentino, sotto la direzione di Chiara Capovani. L’associazione sportiva organizza corsi per tutti i livelli di ballo in tre differenti sedi: La Spezia, Marina di Carrara e Forte dei Marmi – Querceta. La prova gratuita spezzina si terrà martedì 1 ottobre alle ore 21 alla scuola Racconto latino, in Via E. Gianturco 111/117. Per tutte le informazioni sui corsi: info@lamaquinatanguera.it – Chiara: 347.6565311

