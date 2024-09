Un calendario con sindaci e parroci per sostenere il progetto benefico “Essere liberi” per i ragazzi disabili

Si potrà acquistare presso il negozio di piazza Luni a Sarzana “Lo Scrigno degli Amici di Elsa” il calendario 2025 che ritrae dodici sindaci e altrettanti parroci di Val di Magra e Lunigiana – sapientemente immortalati dal fotografo Massimo Pasquali – il cui ricavato servirà a sostenere il progetto solidale “Essere liberi” ideato da Serena Bondielli in collaborazione con Anna Minelli di Tourism Factory (e il sostegno dell’assessorato ai servizi sociali di Sara Viola) rivolto ai ragazzi speciali over 18. Presso il Nuovo Spazio Barontini infatti dal prossimo 8 marzo, ogni martedì (dalle 14 in poi) potranno svolgere gratuitamente attività di musicoterapia, pet therapy, ceramica, psicomotricità, logopedia didattica, danza terapeutica, neuropsicomotricità e fisioterapia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com