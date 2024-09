Uscio: passa la Milano Rapallo, strade chiuse e mugugni

Lo sport è bellissimo e le manifestazioni esaltano chi ne è protagonista e gli spettatori. Tuttvia esiste un rovescio della medaglia: l’insofferenza di quanti per diversi motivi protestano per la strade chiuse al passaggio delle corse. E’ il caso, domani, della Milano-Rapallo di ciclismo. Molte le proteste; anche perché le manifestazioni che richiedono la chiusura delle strade non sono poche.

Naturalmente occorre trovare un equilibrio tra l’esigenza di chi organizza (tra mille difficoltà) le gare e le esigenze dei cittadini. Compito non facile.

» leggi tutto su www.levantenews.it